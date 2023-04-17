Москалькова рассказала о работе с Украиной по обмену тяжелоранеными

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Россия продолжает работу по обмену тяжелоранеными военными с Украиной, заявила «Интерфаксу» уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, Минобороны принимает для этого «максимальные меры». «Мы со своей стороны постоянно обращаемся в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой о посещении наших пленных, с тем чтобы им была своевременно и качественно оказана медицинская помощь», — рассказала омбудсмен.

В конце марта Киев в одностороннем порядке передал Москве пятерых тяжелораненых пленных. В украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что речь идет не об обмене, а о репатриации тяжелораненых «без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право».

10 апреля Россия и Украина объявили об обмене пленными: российская сторона вернула 106 военных, украинская — 100. 16 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна в результате пасхального обмена вернула 130 человек. По словам Ермака, обмен проходил в несколько этапов.