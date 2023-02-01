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МВД разоблачило созданную китайцами ОПГ по вывозу золота из России

МВД возбудило против троих граждан Китая уголовное дело о контрабанде золота

Следователи Забайкальского линейного управления МВД на транспорте возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении трех граждан Китая, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

По данным следствия, граждане Китая Хуан Сюфэнь, Вэй Хуафэн, Чжан Вэй являлись руководителями созданной ими преступной группы, в которую они вовлекли в общей сложности еще семерых граждан КНР и как минимум 14 граждан России. Преступную группу они создали не позднее 2019 года для контрабандного вывоза незаконно добытого в России золота в Китай.

На руководителей группы следователи вышли в ходе расследования уголовных дел о контрабанде запрещенных веществ и незаконном обороте драгоценных металлов.

В составе преступной группы действовали и неустановленные еще лица, считают следователи.

В период с 2019 по 2022 год они купили как минимум 94 кг золота, незаконно добытого на территориях Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Якутии.

Стоимость золота составила более 371,6 млн руб. Затем участники группировки переплавили золото в лигатурное состояние и доставили его в Забайкальский район для переправки в Китай.

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В 2022 году фигуранты деле незаконно переместили еще более 42 кг золота стоимостью почти 196 млн руб.

Участники группировки попытались вывезти контрабандой за границу не менее 52 кг золота на сумму около 176 млн руб., но им это не удалось: правоохранительным органам удалось изъять драгоценный металл, причем это было сделано в разных местах.

Дело против китайцев возбуждено, но мера пресечения в их отношении не избиралась, поскольку сейчас они проживают в КНР.

РБК направил запрос в пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Яна Ломакина
Китай Забайкальский край контрабанда Золото
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