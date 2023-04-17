Москва и Дели запланировали активизировать диалог о свободной торговле

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Россия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планируют активизировать переговоры с Индией по заключению соглашения о свободной торговле. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, рассматривается вопрос подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. «Торговые преференции и механизмы, гарантирующие сохранность инвестиций, будут востребованы и российскими, и индийскими бизнесменами», — отметил Мантуров на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и представителями бизнеса двух стран.

«Мы верим, что это реально изменит наши торговые отношения», — заявил Джайшанкар, говоря про соглашение о свободной торговле (цитата по Reuters). По его мнению, индийский бизнес может извлечь выгоду из российских технологий. Мантуров, в свою очередь, сказал, что дорожно-строительные материалы и оборудование, а также химическая и фармацевтическая продукция востребованы в России, поэтому соглашение «создаст возможности для индийских компаний увеличить поставки».

По данным индийского Министерства торговли и промышленности, товарооборот Индии и России за неполный 2022–2023 финансовый год достиг $39,8 млрд. Таким образом, Москва вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Нью-Дели. Как пишет The Times оf India, за десять месяцев из России в Индию было ввезено товаров на $37,3 млрд.

В период 2021–2022 годов Россия была на 18-м месте по импорту, на ее долю приходились товары общей стоимостью $9,86 млрд, а за десятимесячный период нынешнего финансового года Москва стала четвертым по величине импортером для Индии. Это объясняется поставками российской нефти.