В Подмосковье загорелся склад автозапчастей

В подмосковном Нахабино загорелся склад с автозапчастями на площади 1,8 тыс. кв. м

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В поселке Нахабино в подмосковном городском округе Красногорск загорелся склад автозапчастей, рассказали РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Для тушения привлекли 44 человека и 13 единиц техники, сообщили в ведомстве. Пожар локализовали на площади 1,8 тыс. кв. м.

Телеграм-каналы Mash и «Осторожно, Москва» пишут, что на складе взорвался баллон (по данным Mash, кислородный). Информации о пострадавших не поступало. Mash уточняет, что ЧП произошло на складе на улице Панфилова.

СК организовал доследственную проверку, сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

В середине марта склад горел в подмосковном Одинцово. Площадь пожара составила 4320 кв. м. У здания обрушилась кровля на площади 2 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали 83 человека и 23 единицы техники. О пострадавших не сообщалось.