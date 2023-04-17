VK купила башню бизнес-центра Skylight в Москве

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Связанная с VK компания «Линдер» купила фирму «Ахилл», которой принадлежит одна из башен бизнес-центра Skylight на Ленинградском проспекте в Москве. О сделке сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя соцсети и двух консультантов, работавших с компанией.

VK уже более десяти лет занимает в башне 30 тыс. кв. м для своего офиса. Общая площадь 27-этажного здания составляет 49 290 кв. м. По словам представителя VK, покупка башни «даст возможность реализовать ряд проектов по улучшению условий работы для сотрудников».

Кто выступил продавцом башни, неизвестно. По данным «Ведомостей», объект построила девелоперская компания «Галс-девелопмент», а несколько лет назад его приобрел неназванный покупатель, которого участники рынка связывали с инвестиционной компанией O1 Priorities.

Рыночную стоимость башни Skylight директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценивает в 12–13 млрд руб. Похожие цифры — 12–15 млрд руб. — приводит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. «Ведомости» называют покупку башни Skylight крупнейшей сделкой на офисном рынке с начала года.

В феврале совет директоров VK одобрил возможность ее перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию, сообщили РБК в компании. «В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция (полный перенос компании из одной страны в другую) соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», — заявили в VK.

В случае юридического переезда VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией. В начале марта «Ведомости» сообщили, что VK ведет переговоры о перерегистрации в специальном административном регионе Калининградской области (остров Октябрьский).