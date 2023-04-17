Шесть солдат погибли при попытке спасти заложника повстанцев в Индонезии

В Индонезии во время операции по спасению пилота погибли не менее шести солдат

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В Индонезии шесть солдат погибли и 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского летчика, попавшего в заложники к сепаратистам из провинции Западное Папуа. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Пресс-секретарь Национальных вооруженных сил Индонезии Юлиус Виджойоно рассказал, что повстанцы из «Движения за свободное Папуа» (в Индонезии признано террористическим) напали на индонезийских солдат, когда те прочесывали район, близкий к местонахождению пилота. Пропавших солдат ищут, но работу осложняют сильный дождь, туманная погода и отсутствие связи, заявил представитель вооруженных сил Герман Тарьяман.

В «Движении за свободное Папуа» заявили об убийстве как минимум 13 индонезийских военных при атаке на два военных поста, передает CNN. Еще девять индонезийских солдат были казнены после захвата в плен в районе Ял.

По словам пресс-секретаря «Движения за свободное Папуа» Себби Самбона, члены группировки совершили атаку в отместку за убийство двух повстанцев в перестрелке с индонезийскими силами безопасности в марте. Представитель индонезийских вооруженных сил Тарьяман заявил, что силы безопасности защищали гражданских лиц от повстанцев.

Представитель сепаратистов заявил, что в движении предложили правительствам Индонезии и Новой Зеландии провести переговоры об освобождении пилота, но ответа не последовало. «Правительство Индонезии должно прекратить свою операцию по обеспечению безопасности в Папуа и быть готовым вести переговоры с нашими лидерами при посредничестве нейтральной третьей стороны из Организации Объединенных Наций», — сказал Самбон.

Западная часть острова Новая Гвинея входит в состав Индонезии как провинция Западное Папуа. Восточную часть острова занимает государство Папуа — Новая Гвинея. В регионе на протяжении десятилетий действуют сепаратистские движения, выступающие за отделение от Индонезии. В руководстве «Движения за свободное Папуа» заявили, что его члены будут брать в заложники всех иностранцев на своей территории и расстреливать самолеты.

Мертенс попал в плен к повстанцам в феврале. Он приземлился на легкомоторном самолете индонезийской авиакомпании Susi Air в районе папуасского нагорья Ндуга. В апреле сепаратисты заявили, что готовы освободить заложника, но требуют, чтобы президент Джоко Видодо вступил с ними в переговоры.