Шесть солдат погибли при попытке спасти заложника повстанцев в Индонезии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Астану засыпало снегом Общество, 09:28
Сочи стал мировым лидером по ценам на элитное жилье: что будет дальше Недвижимость, 09:27
Штангистка выиграла ЧЕ после потери сознания и рассказала об ангелах Спорт, 09:24
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 09:23
Шесть солдат погибли при попытке спасти заложника повстанцев в Индонезии Политика, 09:23
Самый серьезный кризис: что происходит с МВФ — The Economist Pro, 09:11
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 09:00
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Страны G7 продолжат поддержку Украины и сохранят санкции против России Политика, 08:59
Девять ошибок на маркетплейсах, о которых мало кто знает Pro, 08:43
Второй россиянин вошел в топ-5 лучших теннисистов сезона Спорт, 08:36
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:33
Объявленный в розыск глава Большого Камня нашелся в зоне военной операции Политика, 08:28
Самое длительное шоу на Бродвее закрылось спустя 35 лет после премьеры Общество, 08:09
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 08:05
Политика ,  
0 

Шесть солдат погибли при попытке спасти заложника повстанцев в Индонезии

В Индонезии во время операции по спасению пилота погибли не менее шести солдат
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

В Индонезии шесть солдат погибли и 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского летчика, попавшего в заложники к сепаратистам из провинции Западное Папуа. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Пресс-секретарь Национальных вооруженных сил Индонезии Юлиус Виджойоно рассказал, что повстанцы из «Движения за свободное Папуа» (в Индонезии признано террористическим) напали на индонезийских солдат, когда те прочесывали район, близкий к местонахождению пилота. Пропавших солдат ищут, но работу осложняют сильный дождь, туманная погода и отсутствие связи, заявил представитель вооруженных сил Герман Тарьяман.

В «Движении за свободное Папуа» заявили об убийстве как минимум 13 индонезийских военных при атаке на два военных поста, передает CNN. Еще девять индонезийских солдат были казнены после захвата в плен в районе Ял.

По словам пресс-секретаря «Движения за свободное Папуа» Себби Самбона, члены группировки совершили атаку в отместку за убийство двух повстанцев в перестрелке с индонезийскими силами безопасности в марте. Представитель индонезийских вооруженных сил Тарьяман заявил, что силы безопасности защищали гражданских лиц от повстанцев.

Представитель сепаратистов заявил, что в движении предложили правительствам Индонезии и Новой Зеландии провести переговоры об освобождении пилота, но ответа не последовало. «Правительство Индонезии должно прекратить свою операцию по обеспечению безопасности в Папуа и быть готовым вести переговоры с нашими лидерами при посредничестве нейтральной третьей стороны из Организации Объединенных Наций», — сказал Самбон.

Западная часть острова Новая Гвинея входит в состав Индонезии как провинция Западное Папуа. Восточную часть острова занимает государство Папуа — Новая Гвинея. В регионе на протяжении десятилетий действуют сепаратистские движения, выступающие за отделение от Индонезии. В руководстве «Движения за свободное Папуа» заявили, что его члены будут брать в заложники всех иностранцев на своей территории и расстреливать самолеты.

Читайте на РБК Pro
100 тысяч чистыми: как изменились зарплаты и вакансии на заводах
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера

Мертенс попал в плен к повстанцам в феврале. Он приземлился на легкомоторном самолете индонезийской авиакомпании Susi Air в районе папуасского нагорья Ндуга. В апреле сепаратисты заявили, что готовы освободить заложника, но требуют, чтобы президент Джоко Видодо вступил с ними в переговоры.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Индонезия Новая Зеландия сепаратизм Папуа – Новая Гвинея заложник
Материалы по теме
В Папуа — Новой Гвинее вооруженная группа угнала самолет
Общество
Диверсанты захватили заложников в Брянской области
Политика
Взявший заложников в ТЦ Дрездена умер от ранений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter