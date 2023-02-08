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В Индонезии боевики захватили самолет авиакомпании Susi Air

В Индонезии боевики взяли в заложники пилота и пассажиров самолета авиакомпании Susi Air
Сепаратистская группировка взяла в заложники пилота и пятерых пассажиров легкового самолета Susi Air. Пилотом оказался гражданин Новой Зеландии

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров взяты в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа. Эту информацию подтвердил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, передает RNZ.

По данным издания, во вторник легкомоторный самолет приземлился в высокогорной местности в Западном Папуа. Там самолет захватила в заложники сепаратистская группировка, которая требует отделения региона от остальной Индонезии.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя индонезийской полиции, на месте происшествия выдвинулись сотрудники полиции. При этом он отметил, что на место происшествия трудно попасть, это можно сделать только на самолете.

Премьер-министр Новой Зеландии Хипкинс заявил, что правительство осведомлено о ситуации и сотрудники посольства Новой Зеландии в Индонезии работают над этим делом.

«Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется», — сказал Хипкинс.

МИД Новой Зеландии оказывает консульскую поддержку семье пилота. Им является капитан Филипп Мертенс. О том, какая именная поддержка оказывается семье пилота, не сообщается. МИД объясняет это соображениями приватности.

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В декабре прошлого года в немецком Дрездене 40-летний мужчина взял заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie. До этого мужчина застрелил 70-летнюю женщину, которая предположительна была его матерью. Позже полиции удалось задержать мужчину. Полиция назвала его психически невменяемым. Позже мужчина скончался от полученных ран. 

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Новая Зеландия Индонезия заложники самолет
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