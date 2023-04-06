Повстанцы в индонезийском Папуа заявили о готовности к переговорам

Фото: The West Papua National Liberation Army / Reuters

Национально-освободительная армия Западного Папуа (провинция в Индонезии) — Организация освобождения Папуа (TPNPB-OPM) заявила, что готова освободить новозеландского пилота Филиппа Мертенса, ранее взятого в плен, путем мирных переговоров с правительством страны. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Представитель повстанцев заявил, что готов отказаться от основного требования — то есть о признании Папуа независимым, прежде чем пройдут переговоры по освобождению Мертенса. Пилот авиакомпании Susi Air был похищен повстанцами в феврале после обычного полета в районе папуасского нагорья Ндуга.

Один из представителей Национально-освободительной армии Себби Самбом заявил Reuters, что группировка отказалась от требования независимости и вместо этого настаивает на диалоге. «Этот новозеландский пилот — не наш враг, поэтому мы найдем решение, чтобы его освободить. Мы проведем мирные переговоры», — сказал он, добавив, что вооруженное крыло OPM не прекратило усилий по получению независимости в долгосрочной перспективе.

Правительство Индонезии заявило, что оно уделяет первоочередное внимание переговорам с религиозными и общественными лидерами, чтобы добиться освобождения Мертенса. «Мы будем использовать наше оружие только в том случае, если будет угроза жизни наших военнослужащих», — сказал Reuters представитель военной оперативной группы, сформированной для спасения пилота, Донни Чарльз Го.

Вооруженный конфликт между правительством Индонезии и сепаратистами в Папуа длится уже много лет. Первые столкновения между индонезийцами и папуасскими повстанцами начались в 1962–1963 годах из-за передачи бывшей Нидерландской Новой Гвинеи под управление Индонезии. Руководство движения за освобождение Папуа заявило, что его члены будут брать в заложники всех иностранцев на своей территории или расстреливать самолеты.