В Казахстане от взрыва газового баллона обрушилась часть дома

Один человек погиб и 12 пострадали при обрушении дома в казахстанском Жанаозене

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В Казахстане в городе Жанаозен в Мангистауской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, после чего один из двух подъездов дома обрушился, сообщается в телеграм-канале пресс-службы МЧС республики.

Площадь обрушения составила 150 кв. м, общая площадь дома — 600 кв. м.

Сперва МЧС сообщало об 11 пострадавших, позже их число выросло до 12, пишет Orda.kz. Один мужчина 1994 года рождения умер. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, у одного из них — 80% ожогов тела, у второго — 50%. Еще трое — в травматологическом отделении.

По предварительным данным, повреждены три квартиры.

8 апреля во Франции в центре Марселя обрушился жилой дом, после чего начался пожар. По данным Le Monde, минимум два человека получили ранения. Жителей нескольких рядом стоящих зданий эвакуировали. Возможной причиной обрушения власти региона Буш-дю-Рон назвали взрыв газа.