В Марселе обрушился жилой дом

Не менее двух человек пострадали при обрушении жилого дома во французском Марселе

В центре французского Марселя обрушился жилой дом, сообщил мэр города Бенуа Пайян в Twitter.

Дом обрушился на улице Тиволи в 5-м округе. На месте работают спасательные службы. Мэр призвал жителей избегать посещения этого района.

После обрушения дома начался пожар, что мешает отправить кинологов и спасателей на поиск возможных жертв и пострадавших под обломками, сказал Пайян на месте происшествия. Возможной причиной обрушения префект региона Буш-дю-Рон назвал взрыв газа.

По данным Le Monde, минимум два человека получили ранения.Жителей нескольких рядом стоящих зданий эвакуировали.

В конце марта четырехэтажное здание обрушилось в Дохе (столица Катара). Погиб один человек, семерых удалось спасти. Один из местных жителей рассказал, что часть постройки обрушилась на стоящее рядом трехэтажное здание. Другой очевидец сообщил, что в доме живут семьи из Египта, Пакистана и Филиппин. Оба они отметили, что в здании часто проводились ремонтные работы.