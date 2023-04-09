Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС Политика, 06:53
В Марселе обрушился жилой дом Общество, 06:48
Дональд Трамп стал гостем турнира UFC спустя несколько дней после ареста Спорт, 06:38
Берлин закупит средства подавления дронов из-за слежки за обучением ВСУ Политика, 06:23
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы Политика, 06:10
В Минобороны сообщили об уничтожении двух групп украинских диверсантов Политика, 05:35
WP сообщила об ограничении Пентагоном передачи разведданных после утечек Политика, 05:04
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье Политика, 04:43
Одна из выпущенных из Сирии ракет разорвалась над Иорданией Политика, 04:28
NYT сообщила о сомнениях в способности США хранить секреты из-за утечек Политика, 04:02
Минобороны сформировало части противовоздушной обороны в новых регионах Политика, 03:47
В США выявили случаи рождения детей с патологиями мозга из-за COVID Общество, 03:15
В Иране решили выявлять женщин без хиджабов при помощи камер Политика, 03:13
NYT узнала об идее Киева из-за катастрофического положения в Бахмуте Политика, 02:04
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

В Марселе обрушился жилой дом

Не менее двух человек пострадали при обрушении жилого дома во французском Марселе

В центре французского Марселя обрушился жилой дом, сообщил мэр города Бенуа Пайян в Twitter.

Дом обрушился на улице Тиволи в 5-м округе. На месте работают спасательные службы. Мэр призвал жителей избегать посещения этого района.

После обрушения дома начался пожар, что мешает отправить кинологов и спасателей на поиск возможных жертв и пострадавших под обломками, сказал Пайян на месте происшествия. Возможной причиной обрушения префект региона Буш-дю-Рон назвал взрыв газа.

По данным Le Monde, минимум два человека получили ранения.Жителей нескольких рядом стоящих зданий эвакуировали.

В конце марта четырехэтажное здание обрушилось в Дохе (столица Катара). Погиб один человек, семерых удалось спасти. Один из местных жителей рассказал, что часть постройки обрушилась на стоящее рядом трехэтажное здание. Другой очевидец сообщил, что в доме живут семьи из Египта, Пакистана и Филиппин. Оба они отметили, что в здании часто проводились ремонтные работы.

Теги
Франция обрушение дома Марсель Пожар
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
При обрушении крыши после торнадо в США погиб один человек
Общество
Обрушение четырехэтажного дома в Катаре. Видео
Общество
Одиннадцать человек пострадали из-за обрушения части дома в Чите
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter