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Одиннадцать человек пострадали из-за обрушения части дома в Чите

Минздрав Забайкалья: число пострадавших из-за обрушения дома в Чите выросло до 11 человек
Фото: Прокуратура Забайкальского края
Фото: Прокуратура Забайкальского края

Одиннадцать человек пострадали из-за обрушения двух этажей дома в Чите. Об этом сообщил минздрав Забайкальского края в телеграм-канале.

«По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей», — говорится в публикации.

Всего из-под завалов спасатели вызволили пять человек, в том числе троих детей, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Третьего ребенка удалось найти после того, как спасатели объявили минуту тишины, рассказали в ведомстве. В этот момент сотрудники МЧС услышали голос ребенка, доносящийся из-под бетонных плит. Пострадавшего достали из-под завала, спустили на жестких носилках по автолестнице и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Два этажа жилого дома в Чите обрушились утром 9 марта из-за взрыва газа. Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехали прокурор края Максим Ершов и глава региона Александр Осипов.

Всего в результате происшествия повреждено шесть квартир. Для ликвидации последствий МЧС отправило 79 человек и десять единиц техники, в том числе два автокрана.

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