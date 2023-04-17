Посол Барбин: Дания по-прежнему отвергает работу с Россией по делу о «Северных потоках»

Посол заявил об отказе Дании сотрудничать с Россией по Nord Stream

Дания продолжает отвергать любое взаимодействие с Россией по расследованию диверсий на «Северных потоках», а также до сих пор не представила промежуточных результатов, сообщил посол в Копенгагене Владимир Барбин в интервью «Известиям».

«Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования», — сказал Барбин.

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