В конгрессе сочли Байдена неудачником из-за «одолжения» снарядов у Сеула

Администрация президента США Джо Байдена — неудачники, так как им приходится одалживать боеприпасы у Южной Кореи, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в своем Twitter.

«Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники», — написала она.

Ранее власти США подписали контракт с правительством Южной Кореи на получение 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов в долг. Как отмечает газета Dong-a Ilbo, это в пять раз больше количества боеприпасов, которые Сеул передал в 2022 году (100 тыс.), и примерно половина от 1 млн боеприпасов, которые США поставили Украине в том же году.

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