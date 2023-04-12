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Южная Корея согласилась «одолжить» США 500 тыс. снарядов

DongA Ilbo: Южная Корея поставит США 500 тыс. снарядов 155 мм-калибра в долг
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена подписала контракт с правительством Южной Кореи на получение 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов в долг, пишет южнокорейская газета Dong-a Ilbo со ссылкой на источники в правительстве.

По данным газеты, это в пять раз больше количества боеприпасов, которые Сеул передал в 2022 году (100 тыс.), и примерно половина от 1 млн боеприпасов, которые США поставили Украине в том же году.

В феврале 2023 года Вашингтон попросил 100 тыс. снарядов, Сеул в ответ согласился предоставить США 500 тыс. снарядов, но взаймы. Источник Dong-a Ilbo объяснил, что Южная Корея нашла такой способ ответить на просьбу США, чтобы придерживаться своего принципа не предоставлять оружие Украине.

Правительство США не будет отправлять все 500 тыс. снарядов Украине сразу, а сперва пополнит свои запасы, как было в прошлом году, отмечают источники.

В начале марта правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, сообщил Reuters директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоль.

Дело в том, что самоходная гаубица Krab, которую производит польская компания Huta Stalowa Wola, состоит из южнокорейского шасси K9 Thunder, а позиция Сеула заключается в том, чтобы не передавать Украине системы вооружения, объяснил Чхоль.

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Теги
Южная Корея США боеприпасы снаряды
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