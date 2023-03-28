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Общество ,  
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В Москве мошенники убедили мужчину начать стрельбу в отделении Сбербанка

Мужчина устроил стрельбу в одном из отделений Сбербанка в Москве
Мошенники сообщили мужчине по телефону, что его персональные данные оказались в открытом доступе по вине сотрудников банка. Он пришел в отделение и в ходе конфликта выстрелил из пневматического пистолета
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу в банке в Неманском проезде, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. ТАСС пишет, что речь идет об отделении Сбербанка, в результате прошествия никто не пострадал.

Инцидент произошел накануне, 27 марта, уточнили в ведомстве. «Стрелявшим оказался житель района Строгино 1951 года рождения, который в ходе телефонного разговора с мошенниками получил информацию о том, что его персональные данные были в открытом доступе по вине сотрудников одного из банков, куда мужчина и направился с целью выяснения обстоятельств, взяв с собой пневматический пистолет», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Там добавили, что по факту произошедшего начата проверка.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Baza пишет, что стрельбу в отделении Сбербанка начал 72-летний пенсионер. Он, по данным телеграм-канала, пришел в отделение и во время беседы с сотрудницей банка сказал, что участвует в «спецзадании» и говорит по телефону с «капитаном полиции».

В этот момент говоривший с пенсионером по телефону неизвестный человек сказал ему стрелять, но не по людям, а в потолок. После того как мужчина сделал выстрел, его обезоружил другой посетитель отделения, указывает канал. Через несколько минут к месту инцидента прибыла полиция и задержала пенсионера. Baza тоже сообщает, что мошенники уговорили мужчину прийти в отделение, чтобы «поймать преступников, распространивших его личные данные».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
стрельба Сбербанк отделение телефонное мошенничество Москва
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