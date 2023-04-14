Рогов заявил о взрывах в украинской части Запорожья

Около 1:18 в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, прозвучала серия громких взрывов, сообщил член российской запорожской обладминистрации Владимир Рогов.

«Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском. В зависимости от района города были слышны два или три взрыва», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинская сторона о взрывах в Запорожье не сообщала.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. Закон о ратификации договоров о принятии новых субъектов президент России Владимир Путин подписал 5 октября прошлого года.