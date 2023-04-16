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Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Тобольск из-за птиц в двигателе

Летевший из Тобольска в Петербург самолет вернулся обратно из-за птиц в двигателе

Самолет Superjet-100 95M авиакомпании «Россия», вылетевший из аэропорта Тобольска (Тюменская область) в Санкт-Петербург, вернулся на аэродром вылета после попадания птиц в двигатель, сообщается в телеграм-канале пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

На борту самолета находилось 73 пассажира, в том числе пять детей, пять членов экипажа.

«Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния», — говорится в сообщении.

Резервный самолет должен вылететь 17 апреля в 02:00.

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