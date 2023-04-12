Губернатор Гладков: под обстрел попали несколько населенных пунктов Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области

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Утром 12 апреля под артиллерийский обстрел со стороны вооруженных сил Украины попали несколько муниципальных образований Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, есть один пострадавший.

«Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался», — написал глава региона.

Он уточнил, в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа поврежден один дом, а на хуторе Старый Волоконовского района повреждения получили четыре домовладения.

О предыдущем обстреле белгородский губернатор сообщал 9 апреля, после этого несколько дней сообщений об артиллерийских налетах не было.

Тогда Гладков рассказал об обстреле села Тишанка Волоконовского района. «Пострадавших нет. Снарядами повреждено 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — уточнил губернатор.

В тот же день Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Взрывы повредили два частных домовладения и постройки сельскохозяйственного предприятия.

11 апреля «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что накануне на территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждено ограждение аэропорта. Белгородские власти рекомендовали РБК обратиться за информацией в Минобороны.