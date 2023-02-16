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В Алабаме упал американский военный вертолет

Американский военный вертолет потерпел крушение в районе Хантсвилла в Алабаме

Американский военный вертолет Black Hawk потерпел крушение в районе города Хантсвилл, штат Алабама, выживших нет, сообщает Fox News.

По данным полиции округа Мэдисон, вертолет упал в 15:00 недалеко от перекрестка Беруэлл-роуд и шоссе 53 в Хантсвилле. После крушения вертолет загорелся, сколько человек находились на борту официально не сообщается. При этом, как передает Atlas News, на борту были шесть человек.

Материал дополняется

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