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Военная операция на Украине ,  
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Военные заявили о ликвидации диверсантов ВСУ на донецком направлении

Группировка войск «Юг»: военные уничтожили группу диверсантов ВСУ на донецком направлении

Военные группировки «Юг» уничтожили на донецком направлении украинских диверсантов, которые пытались прорваться к позициям российских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

«В ходе завязавшегося боя основная группа диверсантов в количестве восьми человек была уничтожена на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Также российская артиллерия уничтожила два украинских бронетранспортера, которые перевозили личный состав на позиции и артиллерийское орудие, добавил Бигма.

Ранее, 2 апреля Минобороны отчиталось о ликвидации российскими военнослужащими восьми украинских диверсионно-разведывательных групп в четырех регионах — Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Тогда же военные нанесли удар по командному пункту и узлу связи ВСУ около города Красный Лиман в ДНР и поразили несколько украинских командно-наблюдательных пунктов в окрестностях сел Петровское и Терны. В районе села Стельмаховка в ЛНР был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

Военные заявили о ликвидации диверсантов ВСУ на донецком направлении
Военные заявили о ликвидации диверсантов ВСУ на донецком направлении

Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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