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Общество ,  
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В США сошедший с рельсов поезд с пивом и глиной застрял в туннеле

Перевозивший пиво и глину поезд сошел с рельсов и застрял в туннеле в штате Монтана

В США сошедший с рельсов поезд с пивом и глиной застрял в туннеле
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В американском штате Монтана с рельсов сошел грузовой поезд из 25 вагонов, власти сообщают о проблемах с ликвидацией последствий, пишет Associated Press. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 апреля (по московскому времени), однако работы по расчистке продолжаются и пути не удалось разблокировать ко вторнику, 4 апреля.

Осложнения возникли из-за того, что семь вагонов сошли с рельсов в узком туннеле, откуда их тяжело вытащить, рассказал менеджер службы по чрезвычайным ситуациям округа Сандерс Билл Нэгели.

Пути, где произошел инцидент, проходят возле реки Кларк-Форк. Железнодорожный оператор Montana Rail Link заявил, что никто не пострадал и никакие опасные материалы не пролились. Нэгели отмечал, что автоцистерна с бутаном оказалась лежащей на боку, но не была повреждена.

Из-за схода поезда с рельсов по берегу реки рассыпались глиняная крошка и ящики с пивом Blue Moon и Coors Light в банках и бутылках, часть груза попала в воду. На противоположном берегу реки находится курорт Куиннс Хот Спрингс в городе Парадайз.

Представитель Montana Rail Link Энди Гарланд позже уточнил, что на берег реки пролилось немного дизельного топлива из вагонов-рефрижераторов. «MRL поддерживает связь как с местными, так и с федеральными властями и проведет любую необходимую рекультивацию участка, включая удаление загрязненного грунта», — сказал он.

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По словам Гарланда, неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы убрать из туннеля сошедшие с рельсов вагоны, отремонтировать пути и восстановить движение. В район, где произошел инцидент, пока можно добраться только по заблокированному железнодорожному полотну или переправившись на лодке через реку, добавил он.

По информации властей, причина схода поезда с рельсов все еще расследуется.

В последнее время в США участились случаи схода поездов с рельсов. Так, в конце марта в штате Массачусетс с рельсов сошел состав, который перевозил мусор и материалы для вторичной переработки. Пять вагонов перевернулись, но контейнеры с мусором остались закрытыми — из них ничего не высыпалось и не пролилось.

В феврале в Огайо сошел с рельсов поезд, примерно в 20 вагонах которого находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества). В близлежащем населенном пункте тогда объявили эвакуацию жителей.

Теги
поезд Монтана
Пространство выбора
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