Путин и Медведев приехали на пасхальное служение в храм Христа Спасителя

На пасхальном богослужении в ночь на 8 апреля в Храме Христа Спасителя побывали президент России Владимир Путин, а также председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Последний приехал на мероприятие с женой Светланой. Также на богослужении присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, прямую трансляцию ведет «Первый канал».
Службу проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Незадолго до полуночи в храм из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. В столице его частица в лампаде оказалась около 22:20 мск. С ней спецрейсом из Тель-Авива 7 апреля в российскую столицу прилетела делегация Фонда Андрея Первозванного, которую возглавлял председатель попечительского совета этой организации, бывший глава РЖД Владимир Якунин.
Участие в праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя президент России по традиции принимает ежегодно. Единственный раз Владимир Путин, как замечает ТАСС, пропустил его в 2003 году — тогда политик с официальным визитом находился в Таджикистане и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
По традиции во время служения патриарх и президент обмениваются подарками. В этом году Путин подарил патриарху Кириллу яйцо «Воскресение Христово». Оно было создано в единственном экземпляре мастерами Златоуста. Яйцо выточено из уральского нефрита Таганайского месторождения и помещено в декоративный позолоченный корпус на подставке, украшенный полудрагоценными камнями. Патриарх также преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца. В прошлом году в честь праздника глава государства на служении подарил патриарху пасхальное яйцо из Златоуста. Оно было изготовлено из латуни, золота и хризолитов.