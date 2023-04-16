Спецрейс с частицей Благодатного огня из Иерусалима приземлился в Москве

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве

Спецрейс с лампадой с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает «РИА Новости».

Агентство ранее сообщало, что самолет останавливался на дозаправку в Сочи.

Огонь передадут представителям различных епархий. Затем его доставят в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению. Также огонь развезут по 11 московским храмам, их список опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 15 апреля, РБК вел прямую трансляцию. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии (часовни), в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его людям.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос, в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю. После схождения огонь развозят по странам мира.