Самолет с частицей Благодатного огня вылетел в Москву

Самолет с частицей Благодатного огня вылетел из Иерусалима во «Внуково-3» в Москве

Лампада с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме отправилась в Москву и прибудет в России в ночь на 16 апреля. Спецрейс с ней и делегацией Фонда Андрея Первозванного сядет во Внуково-3, передает ТАСС.

Затем лампаду отвезут в десятки городов России, в том числе ее доставят в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение, которое проведет патриарх Кирилл.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос, в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю.