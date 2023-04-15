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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Фото: Иван Батырев / ТАСС
Фото: Иван Батырев / ТАСС

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, прямую трансляцию вел телеканал РБК.

После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии (часовни), в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать огонь людям.

Благодатный огонь ежегодно сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос, в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю. В этом году православные христиане встретят ее 16 апреля.

Благодатный огонь после сошествия развозят по странам мира. В Россию его привезут в ночь на 16 апреля. Благодатный огонь привезут в московский аэропорт Внуково-3, где его передадут представителям различных епархий.

Затем огонь доставят в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению. Также его развезут по 11 московским храмам, их список опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

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