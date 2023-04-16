Медики сообщили о 25 погибших и 183 пострадавших в Судане

В ходе разгоревшихся боевых столкновений по всему Судану погибли по меньшей мере 25 человек, еще 183 ранены, сообщил Союз врачей страны, передает Reuters

Арабское отделение Би-би-си уточняет, что, по данным медиков, двое погибли в аэропорту Хартума, четверо — в городе Омдурман, восемь человек — в городе Ньяла, шестеро — в городе Эль-Обейд и пять — в Эль-Фашире. Врачи не смогли сразу определить, были ли жертвы мирными жителями.

До этого Reuters писал, что врачи подтвердили гибель трех мирных жителей в результате столкновений, однако добавили, что в жилых кварталах Хартума есть еще много убитых и раненых гражданских.

Столкновения между суданской армией и Сил быстрого реагирования Судана (RSF) начались 15 апреля. Накануне суданская армия предупредила о росте конфронтации с RSF и риске нестабильности внутри страны. На следующий день RSF обвинили армию в «жестоком нападении». В организации заявили, что бойцы вооруженных сил окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелых орудий.

Армия в свою очередь обвинила RSF в атаке на армейские посты. Источник Al Jazeera в армии рассказал, что бойцы RSF попытались взять штурмом штаб главного командования.

Спецназ заявил, что занял президентский дворец в Хартуме, но армия это опровергла и сообщила об ударе по базам и штабу Сил быстрого реагирования в столице.

RFS заявляла, что Силы быстрого реагирования заняли несколько объектов в городе Эль-Фашир на западе страны, в том числе корпус связи, медицинский корпус, а также местный аэропорт.

Спецназовцы утверждают, что контролируют несколько других суданских аэропортов. Ранее они говорили о взятии столичного аэропорта, но вооруженные силы страны это не подтвердили, заявив о продолжающихся боях. Во время столкновений там сгорел самолет ООН.

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.

В 2019 году RSF объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. В октябре 2021 года они совершили еще один переворот и открыли огонь по протестующим против него. Погибли не менее 120 человек, в СМИ произошедшее назвали Хартумской резней. Произошедшее осудили в США и Саудовской Аравии.

После этого отношения между Силами быстрого реагирования и армией ухудшились.