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Спецназ Судана сообщил о сдавшемся ему батальоне ВС Египта

Силы быстрого реагирования Судана: спецназу сдался батальон ВС Египта, захвачены аэропорты
Силы быстрого реагирования утверждают, что заняли несколько аэропортов, в том числе Эль-Фашир на западе, и им сдался батальон ВС Египта на базе Мерове на севере Судана. Египетские и суданские военные часто проводят там учения
Фото: Bakri Jad / Reuters
Фото: Bakri Jad / Reuters

Батальон Вооруженных сил Египта сдался Силам быстрого реагирования Судана (RSF) на базе Мерове, которая находится примерно в 330 км к северу от Хартума, сообщается в Twitter суданского спецназа.

На кадрах, опубликованных RSF, десятки мужчин в военной форме сидят на земле, их окружили суданские спецназовцы. Мужчины на записи говорят на египетском диалекте арабского языка, отмечает Al Jazeera. Почему египетские военнослужащие находились на базе, пока не сообщается, но, отмечает канал, египетские и суданские войска иногда проводили совместные учения на севере страны на фоне напряженных отношений с Эфиопией.

В Каире пока не комментировали ситуацию.

RFS заявила также, что Силы быстрого реагирования заняли несколько объектов в городе Эль-Фашир на западе страны, в том числе корпус связи, медицинский корпус, а также местный аэропорт.

Спецназовцы утверждают, что контролируют несколько других суданских аэропортов. Ранее они говорили о взятии столичного аэропорта, но вооруженные силы страны это не подтвердили, заявив о продолжающихся боях. Во время столкновений там сгорел самолет ООН.

Кроме того, загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp, сообщается в Twitter перевозчика. В стране сейчас находятся более 30 сотрудников компании, они в «относительно безопасном месте». Как передает Liga.net, самолеты SkyUp Airlines с начала года выполняли рейсы из Судана в Египет и Саудовскую Аравию.

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Столкновения между армией и RSF начались 15 апреля. Спецназ заявил, что занял президентский дворец в Хартуме, но армия это опровергла и сообщила об ударе по базам и штабу Сил быстрого реагирования в столице. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны «немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования кризиса».

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