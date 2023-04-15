Al Hadath сообщил о контроле спецназа Судана над зданием телевидения

Обстановка в Хартуме, Судан (Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters)

Силы быстрого реагирования Судана (RSF) взяли под контроль здание национального радио и телевидения, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на собственного корреспондента.

Трансляция была прервана на короткое время, так как сотрудники телекомпании услышали рядом выстрелы, передает Al Jazeera. В эфир ненадолго выходил диктор, который сообщил, что около штаб-квартиры происходят столкновения, при этом на заднем плане были слышны звуки стрельбы, пишет Reuters.

Источник в Суданской радиовещательной корпорации сообщил Al Jazeera о взрыве в здании. Сотрудники новостной службы, по его словам, побежали в укрытие.

Арабский портал Masrawy писал, что подразделения Сил быстрого реагирования окружили штаб-квартиру телерадиокомпании. Армия перекрыла доступ к району на фоне столкновений в окрестностях, сообщал Sudanakhbar.

RSF были сформированы в 2013 году. Через шесть лет они объединились с армией для свержения президента Омара Хасана аль-Башира. В 2021 году в Судане произошел второй военный переворот. После этого к власти пришел переходный суверенный совет, а отношения между двумя организациями ухудшились. RSF выступали за передачу власти гражданским структурам.

В последние месяцы напряженность между армией и спецназом усилилась, отмечает AP. Это помешало подписанию соглашения, которое завершило бы переход к демократии. 13 апреля ВС Судана заявили, что RSF развернули войска в Хартуме и других городах, и предупредили о столкновениях.

15 апреля в Хартуме, Мерове и Эль-Обейде, а также в других городах начались столкновения. RSF заявляли о захвате аэропортов, авиабаз и других объектов в разных штатах республики. Al Hadath со ссылкой на комитет суданских врачей сообщает о десятках раненых военных и трех погибших мирных жителях.

О приостановке полетов в Судан из-за столкновений объявила египетская авиакомпания Egypt Air. Такое же решение приняли саудовские авиаперевозчики.

Российские дипломаты и МИД, а также власти ОАЭ, Египта, Катара, Саудовской Аравии, Турции и других стран призвали участников столкновений не допустить эскалации. С таким же заявлением в Twitter выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.