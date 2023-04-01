Транзит российского газа через Украину за день упал на 11,5%

Транзит российского газа через Украину за день упал более чем на 11%

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Накануне объем прокачки составлял 41,7 млн куб. м газа, объем прокачки на 1 апреля — 37,4 млн куб. м

Фото: Marcus Brandt / dpa / ТАСС

«Газпром» получил подтверждение от украинской стороны на прокачку транзитом через Украину в Европу 37,4 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на 1 апреля. Это на 11,5% меньше, чем днем ранее, следует из данных компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 37,4 млн куб. м на 1 апреля», — говорится в сообщении «Газпрома».

Накануне объем прокачки составлял 41,7 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Также «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» остановлена в марте, «Северному потоку» — полностью остановлена после взрыва на газопроводе в конце сентября прошлого года. Российские власти считают случившееся терактом.

Транзит российского газа через Украину продолжает расти с января этого года. К примеру, 1 февраля объем прокачки через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января. 15 февраля «Газпром» сообщил, что через ГИС «Суджа» было подано уже 35,3 млн куб. м, что на 14,6% больше, чем за день до этого.