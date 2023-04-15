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В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе без объяснения причин остановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сказано в сообщении.
Причина приостановки движения не называется.
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