Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Московский театр снял спектакль со звездой «Сватов» Феклистовым Общество, 12:00
В столице Судана армия и силы быстрого реагирования начали перестрелку Политика, 11:55
В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта Общество, 11:47
В селе и поселке Курской области после обстрелов пропало электричество Политика, 11:42
Патриарх призвал молиться о справедливом мире для братских народов Политика, 11:39
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:33
Генштаб заявил о сохранении всех отсрочек для призывников Политика, 11:28
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Видеосервисы получили первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ Технологии и медиа, 11:00
Семь человек пострадали при въезде машины в толпу во Франции Общество, 10:57
Собянин анонсировал строительство магистрали на юго-востоке Москвы Город, 10:49
В НХЛ впервые в ХХI веке игрок стал лучшим по всем ведущим показателям Спорт, 10:49
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 10:47
Минобороны пообещало не делать «веерные рассылки» электронных повесток Политика, 10:42
МИД ответил на финскую петицию о закрытии консульства России на Аландах Политика, 10:39
Общество ,  
0 

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе без объяснения причин остановили движение морского пассажирского транспорта
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сказано в сообщении.

Причина приостановки движения не называется.

Материал дополняется

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Севастополь морские пассажирские перевозки остановка движения
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter