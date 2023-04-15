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Трамп предложил вооружить американских учителей после стрельбы в школе

Трамп предложил вооружить учителей США после стрельбы в школе в Нэшвилле

Бывший президент США Дональд Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе в городе Нэшвилл, в столице штата Теннесси. Об этом он сказал на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

«Если хотя бы 5% учителей добровольно вооружатся и научатся пользоваться оружием, чтобы противостоять преступникам, то проблема [стрельбы в школе] перестанет существовать», — заявил Трамп (цитата по The Recount).

«Если мы отправили $120 млрд Украине, значит, мы сможем потратить одну десятую этого объема для защиты американских детей и школ», — добавил Трамп (цитата по «РИА Новости»).

27 марта в Нэшвилле произошла стрельба в частной христианской школе, погибли шесть человек — трое взрослых и трое детей, среди них администратор учебного заведения, учитель и сторож. Стрельбу открыл бывший ученик школы. Еще семь человек были серьезно ранены, 17 получили легкие травмы.

В 2018 году Трамп также предлагал вооружать учителей для предотвращения нападений в школах. «Если бы в вашей школе был учитель, который бы умело обращался с огнестрельным оружием, он мог бы очень хорошо и быстро предотвратить атаку», — сказал тогда Трамп, который был в то время президентом страны. На встрече с пострадавшими от стрельбы во Флориде он пообещал как можно скорее решить проблемы с регулированием оборота и проверок оружия в США.

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Дональд Трамп стрельба в школе США

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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