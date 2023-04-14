AP узнало о даче Трампом показаний по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп покинул офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, где он дал показания по делу о мошенничестве в ходе семичасового допроса. Об этом сообщает AP.

Допрос проходил в закрытом режиме. AP отмечает, что Трамп не воспользовался правом хранить молчание, чтобы не свидетельствовать против себя, и отвечал на вопросы следователей.

Иск против Трампа в сентябре 2022 года подала генпрокурор Нью-Йорка. Джеймс обвинила президента и трех его взрослых детей в коммерческом мошенничестве, продолжавшемся более десяти лет.

В гражданском иске утверждается, что девелоперская компания Трампа Trump Organization вводила в заблуждение инвесторов, страховые компании и налоговые органы, искусственно завышая цены на недвижимость для привлечения инвестиций, а затем занижая их ради налоговых льгот. Речь идет о манипуляциях со стоимостью 23 объектов, включая курорт Мар-а-Лаго во Флориде (там же находится одноименное имение Трампа), поместье Seven Springs в Нью-Йорке и отель DC в комплексе Old Post Office в Пенсильвании.

В своем 222-страничном иске Джеймс требует выписать экс-президенту штраф в размере $250 млн и навсегда запретить ему и его детям, Дональду Трампу-младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу, занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в Нью-Йорке. Она также призывает запретить Трампу и Trump Organization покупку недвижимости или подачу заявок на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет.

Иск не связан с обвинениями в подделке деловых документов в первой степени с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности, выдвинутыми против Трампа окружным прокурором Манхэттена.