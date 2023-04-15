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Корабль SpaceX Cargo Dragon покинет МКС и приводится в Атлантике

NASA: корабль американской компании SpaceX Cargo Dragon покинет МКС

Корабль американской космической компании SpaceX Cargo Dragon должен 15 апреля покинуть Международную космическую станцию (МКС) и приводниться в Атлантике. Об этом говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отстыковка от модуля американского сегмента Harmony планируется в 18:05 мск. После этого корабль запустит свои двигатели, чтобы отойти на безопасное расстояние от станции. Затем, после повторного входа в атмосферу Земли, Dragon совершит приводнение с помощью парашюта у побережья Флориды.

Корабль должен доставить на Землю около 4300 фунтов (около 1950 кг) груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на станции над микрогравитацией. В частности, исследования касаются космического урожая томатов — астронавты выращивали карликовые помидоры в миниатюрной теплице и собрали три урожая, после чего заморозили их.

Cargo Dragon прибыл на МКС 16 марта в рамках 27-й миссии SpaceX по снабжению астронавтов NASA.

11 марта корабль Crew Dragon, который также принадлежит SpaceX, успешно отстыковался от МКС с экипажем миссии Crew-5 на борту. В его составе была российская космонавт Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. 12 марта корабль вернулся на Землю.

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