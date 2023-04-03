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NASA объявило состав экипажа второго этапа лунной миссии Artemis

NASA объявило состав экипажа второго этапа лунной миссии Artemis
Фото: Joel Kowsky / Getty Images
Фото: Joel Kowsky / Getty Images

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило состав экипажа миссии Artemis 2, которая отправится к Луне в ноябре 2024 года. В агентстве сообщили, что возглавит команду американский астронавт Рейд Уайзмен, пилотом будет астронавт Виктор Гловер. В качестве двух специалистов на борту выбраны американка Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен.

Миссия продлится около десяти дней на корабле Orion. Примерно двое суток корабль будет находиться на орбите Земли, после чего отправится к Луне и совершит ее облет.

«Экипажу предстоит пережить скоростной и высокотемпературный вход в атмосферу Земли, прежде чем приземлиться в Тихом океане у побережья Сан-Диего, где их встретит спасательная команда из сотрудников NASA и Министерства обороны, которая доставит их на берег», — говорится в сообщении агентства.

В ноябре 2022 года в рамках лунной программы Artemis 1 NASA запустило сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) с беспилотным космическим кораблем Orion.

Первая попытка была запланирована на 29 августа, однако пуск был отменен из-за утечки водорода. Вторая попытка должна была состояться 3 сентября, но ее также перенесли из-за утечки водорода. Запуск назначили на 27 сентября, однако и тогда его решили отложить из-за тропического шторма «Иэн».

Artemis 1 — это первый этап лунной программы США, конечной целью которой является высадка людей на Луну. Миссия предполагает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап подразумевает, что Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом должна стать высадка на Луну, намеченная на 2025 год.

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