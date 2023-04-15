В Поморье предложили вывести НДФЛ из структуры единого налогового платежа

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил вывести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из структуры единого налогового платежа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Снизить негативное влияние единого налогового платежа на ритмичность наполняемости региональных бюджетов может исключение из его структуры налога на доходы физических лиц», — сказал Цыбульский на совещании о приоритетах социально-экономического развития региона, которое провел вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам губернатора, работодатель при выплате зарплаты наемным сотрудникам выполняет функции налогового агента по удержанию из зарплаты налога и перечислению его в бюджет.

В 2022 году НДФЛ сформировал 36% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области, доля налога на доходы физических лиц в собственных доходах местных бюджетов составила 72%, уточняет ТАСС.

В октябре 2022 года правительство внесло поправки в законодательство для освобождения мобилизованных от уплаты НДФЛ и страховых взносов при получении денежных средств и имущества. Передача последнего также не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), «а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль».