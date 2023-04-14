МИД назвал военного атташе Финляндии адресатом конвертов с порошком

Посольство Финляндии в Москве (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Конверты с белым порошком, которые прислали в посольство Финляндии в Москве, были адресованы военному атташе и его помощникам, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам. Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося», — пообещала она.

Конверты пришли на адрес финского посольства 13 апреля. Когда один открыли, в нем был обнаружен порошок — как уточнила Захарова, белого цвета. Дипломаты не стали открывать остальные и передали их полиции.

В тот же день сотрудники посольства Франции в России получили посылку с костями мелкого животного. Эту коробку тоже передали правоохранительным органам.