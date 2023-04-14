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Минобороны сообщило о завершении обучения белорусских летчиков на Су-25

Минобороны: белорусские летчики завершили обучение боевому применению штурмовиков Су-25
Штурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Белорусские летчики и инженерно-технический состав прошли переподготовку по программе боевого применения штурмовиков Су-25, сообщило Минобороны России.

Обучение проходило в учебном центре Воздушно-космических сил России и включало в себя как теоретическую, так и практическую подготовку под наблюдением опытных российских инструкторов.

Летчики освоили новые способы применения «современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов», уточнили в Минобороны.

«Программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме. Полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства», — отметили в военном ведомстве.

В феврале 2023 года Минобороны Белоруссии сообщило, что белорусская армия начала самостоятельную эксплуатацию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Расчеты белорусских военнослужащих прошли обучение в России. «После завершения теоретического курса обучения была осуществлена их практическая подготовка на белорусских полигонах», — добавил начальник ракетных войск и артиллерии белорусской армии полковник Руслан Чехов. В Белоруссии находится достаточный запас ракет к комплексу, «который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 км», отметил он.

В мае 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика закупила у России достаточное количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». В декабре 2022 года он сообщил, что С-400 и «Искандеры» встали на боевое дежурство.

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Белоруссия Су-25 обучение
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