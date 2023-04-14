Губернатор Флориды подписал закон «о защите сердцебиения»

Рон Десантис (Фото: Chris duMond / Getty Images)

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал «Закон о защите сердцебиения» (Heartbeat Protection Act), запрещающий проведение аборта после шестой недели беременности.

Сообщение об этом опубликовано на сайте губернатора штата.

«Губернатор Десантис принял исторические меры для защиты ценности человеческой жизни и превращения Флориды в штат, защищающий интересы семьи», — говорится в сообщении.

«В то время как другие штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, легализовали детоубийство вплоть до рождения, губернатор Десантис принял исторические меры по защите достоинства человеческой жизни и превращению Флориды в штат, ориентированный на семью», — отметили в пресс-службе губернатора.

В июне 2022 года Верховный суд США отменил вынесенное 49 лет назад решение, по которому федеральные власти страны гарантируют права на аборт.



«Конституция не дает права на аборт. Решения по делу Роу против Уэйда и по делу Фонда планирования семьи против Кейси отменены, полномочия по регулированию абортов возвращены народу и его избранным представителям», — сообщили тогда в суде.



В ходе голосования Верховного суда за отмену постановления от 1973 года проголосовали пять из шести судей — консерваторов суда, в то время как председатель суда Джон Робертс и три судьи-демократа выступили против отмены решения по делу Роу.