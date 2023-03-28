Маск назвал ограничения для пользователей Twitter без платной подписки

Маск: пользователи без платной подписки в Twitter не смогут голосовать в опросе

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Рекомендательная вкладка «Для вас» в Twitter с 15 апреля начнет показывать публикации только пользователей с активной подпиской Twitter Blue. Об этом сообщил предприниматель, владелец соцсети Илон Маск на своей странице в Twitter.

Бизнесмен также заявил, что ограничения будут действовать и на участие в опросах — голосовать в них смогут только пользователи с платной подпиской.

«Это единственный реальный способ борьбы с роями ботов с развитым искусственным интеллектом. В противном случае это безнадежно проигранная битва», — написал Маск.

Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает пользователям доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

В конце декабря с предложением разрешить участвовать в опросах по поводу политики Twitter только обладателям платной подписки выступил один из пользователей сети. Маск поддержал его. «Хорошая идея. Twitter внесет это изменение», — ответил он.

В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил компанию. После этого он начал менять политику соцсети. Так, например, он предложил сделать платной верификацию аккаунтов.