Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Не только SOS: как ГЛОНАСС уйдет от формата «компании монопродукта» Технологии и медиа, 07:00
«Машин осталось мало». Дилеры пожаловались на нехватку автомобилей Lada Авто, 07:00
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками «Рапира» Политика, 06:44
Жителя Крыма обвинили в попытке госизмены Политика, 06:25
WP сообщила о стоящем перед Сеулом «выборе Софи» из-за оружия для Киева Политика, 06:12
Власти ДР Конго задумались об использовании платежной системы «Мир» Финансы, 05:52
«РИА Новости» узнало о появлении танков Leopard под Херсоном Политика, 05:22
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Telegraph узнал о желании Карла III примирить членов семьи на коронации Политика, 05:21
AP сообщило о даче Трампом показаний по делу о мошенничестве Политика, 05:10
Аналитики назвали вакансии с одинаковым спросом и предложением Общество, 05:01
Улицу в Хабаровске назовут в честь Жоги Общество, 04:38
Промоутер обвинил Лондон в срыве концертов из-за виз украинскому оркестру Политика, 04:28
Северная Корея впервые запустила межконтинентальную ракету «Хвасон-18» Политика, 04:09
Мадуро послал к черту представителя Госдепа США Политика, 03:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками «Рапира»

Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками "Рапира" с закрытых позиций

Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из пушек МТ-12 «Рапира». Кадры опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ролике боевой расчет 100-миллиметрового орудия делает серию выстрелов. Финальным кадром показано попадание снаряда в здание. В военном ведомстве заявили, что корректировка огня велась при помощи беспилотника.

МТ-12 «Рапира» — противотанковая пушка калибра 100 мм. Максимальная дальность стрельбы — 8,2 км. «Рапира» состоит на вооружении постсоветских стран, в частности, России, Азербайджана, Армении и Грузии.

«В среднем расстояние до целей пять-семь километров. В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая», — рассказал командир противотанковой батареи с позывным «Метис».

10 апреля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что украинские подразделения на краснолиманском направлении понесли потери в личном составе и технике после ударов термобарическими снарядами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и неуправляемыми ракетами сил штурмовой авиации.

ТОС-1А предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 мм. Эти снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

Читайте на РБК Pro
Чем эксперимент в регулировании рыбной отрасли похож на приватизацию 90-х
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Рынку складов предрекали падение, но теперь ждут дефицита. Что происходит
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса

Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками «Рапира»
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками «Рапира»

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Минобороны пушка ВСУ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter