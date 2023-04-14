Минобороны показало уничтожение украинской пехоты пушками «Рапира»

Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками "Рапира" с закрытых позиций

Артиллеристы Западного военного округа с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из пушек МТ-12 «Рапира». Кадры опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ролике боевой расчет 100-миллиметрового орудия делает серию выстрелов. Финальным кадром показано попадание снаряда в здание. В военном ведомстве заявили, что корректировка огня велась при помощи беспилотника.

МТ-12 «Рапира» — противотанковая пушка калибра 100 мм. Максимальная дальность стрельбы — 8,2 км. «Рапира» состоит на вооружении постсоветских стран, в частности, России, Азербайджана, Армении и Грузии.

«В среднем расстояние до целей пять-семь километров. В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая», — рассказал командир противотанковой батареи с позывным «Метис».

10 апреля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что украинские подразделения на краснолиманском направлении понесли потери в личном составе и технике после ударов термобарическими снарядами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и неуправляемыми ракетами сил штурмовой авиации.