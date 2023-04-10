Минобороны сообщило о потерях ВСУ после удара «Солнцепеков» на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ после удара «Солнцепеков» в Донбассе

Украинские подразделения на краснолиманском направлении понесли потери в личном составе и технике после ударов термобарическими снарядами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и неуправляемыми ракетами силами штурмовой авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Видео его заявления публикует госагентство «РИА Новости».

ТОС-1А предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 миллиметров. Термобарические снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары фугасными авиационными бомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов украинских сил. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Центр» уничтожили беспилотники ВСУ.

«На червоно-дибровском участке вскрыто перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка национальной гвардии Украины», — заявил Савчук.

Он добавил, что эти подразделения также понесли потери в личном составе и технике в результате ударов ствольной и реактивной артиллерии.

Червоная Диброва — поселок в Северодонецком районе Луганской области Украины.

9 апреля Минобороны сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 55 украинских военных, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.