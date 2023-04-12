В Белгородской области при обстреле фермы погибли 178 свиней

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В результате артиллерийского обстрела со стороны Украины территории ООО «Борисовский свинокомплекс» в Белгородской области были убиты 178 свиней.

Об этом РБК рассказали в пресс-служба группы компаний «Агро-Белогорье», в которую входит свинокомплекс.

«Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал. Зафиксированы повреждения стен трех корпусов, кровли, станочного и технического оборудования. Погибли 178 животных», — говорится в сообщении.

Сотрудники комплекса и подрядные организации устраняют последствия обстрела, уточнили в компании.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков регулярно сообщает об обстрелах населенных пунктов региона и предприятий.

3 апреля он сообщил, что ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа.



«Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Еще один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место», — написал он. Жертв и пострадавших нет.

Тогда в нескольких населенных пунктах региона частично нарушилось электроснабжение.