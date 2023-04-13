Власти Испании начали расследование против создателей ChatGPT

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Испанское агентство по защите персональных данных (AEPD) инициировало предварительное расследование в отношении деятельности компании OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается на сайте регулятора.

AEPD объяснило свое решение «возможным нарушением норм». На прошлой неделе ведомство попросило Европейский комитет по защите данных включить этот вопрос в повестку одного из следующих заседаний.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который может вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск). Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

В марте OpenAI сообщила об утечке в Сеть личных данных части пользователей чат-бота из-за ошибки в работе библиотеки с открытым кодом. Часть электронных писем с подтверждением подписки на ChatGPT были направлены не тем пользователям. В них содержались данные о платежном адресе, последних четырех цифрах номера и сроке действия кредитных карт. В компании уточнили, что полностью номера карт не отображались.

После этого власти Италии ограничили использование чат-ботом данных итальянских пользователей.