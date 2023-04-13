В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов

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В Мелитополе задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, диверсантам 49, 30 и 26 лет. Балицкий заявил, что они взорвали железную дорогу и готовили покушения на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. Он не уточнил, когда произошел взрыв на путях.

У задержанных изъяли взрывчатку и комплектующие для самодельных взрывных устройств, «которые они брали в подготовленных СБУ схронах».

«Троим преступникам грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного», — добавил Балицкий.

В начале февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял о попытке украинских диверсантов проникнуть в регион под видом российских военных. По его словам, попытки попасть в глубь территории пресекаются.