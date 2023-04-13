В Думе предложили осудить «репрессии» против русскоязычных в Прибалтике

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил проект заявления палаты с осуждением «репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии» в отношении русскоязычного населения этих стран. Документ размещен в думской базе данных.

«В странах Прибалтики давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским. Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов», — говорится в заявлении.

Руководство прибалтийских республик взяло курс на «тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, средств массовой информации и системы образования», считают авторы документа. Парламентарии обвинили страны Балтии в нарушении конституционных прав граждан, законов о национальных меньшинствах и других нормативных актов, в том числе международных.

«Депутаты Государственной думы выступают против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений», — подчеркивается в проекте. Авторы заявления предложили потребовать от властей прибалтийских стран и государств Запада соблюдать принципы международного права и не ущемлять права русскоязычного населения.

В документе за подписью председателя комитета, депутата от КПРФ Леонида Калашникова указано, что проект согласован с комитетом Госдумы по международным делам и МИДом. Рассмотреть его предлагается на заседании 18 апреля. В случае принятия заявления его предлагается разослать в парламенты других стран и международные организации, в том числе в ШОС, парламентские ассамблеи ОБСЕ и ОДКБ.

Россия не раз обвиняла Литву, Латвию и Эстонию в дискриминации русскоязычного населения. МИД призывал привлечь прибалтийские страны к ответственности за это. Ведомство предупреждало, что российская сторона будет принимать асимметричные меры, «прежде всего в политической и экономической плоскостях», в ответ на снос памятников советским солдатам и дискриминацию русскоговорящих.