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Акции Башкирской содовой компании отдали в управление «Русскому водороду»

Путин подписал указ о передаче в доверительное управление «Русскому водороду» акций БСК
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Находящиеся в федеральной собственности акции Башкирской содовой компании (БСК) передали в доверительное управление компании «Русский водород», следует из указа президента России Владимира Путина.

По предложению правительства, «Русский водород» будет управлять 757 343 акциями БСК. Кабмин в течение трех месяцев должен обеспечить заключение договора, в котором будут указаны ключевые показатели эффективности доверительного управления, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения управления.

До начала 2013 года 61,65% компании «Сода» принадлежало Башкирии, а 34,79% — ОАО «Каустик», но затем «Соду» присоединили к «Каустику» и компанию переименовали в БСК. После этого 38% акции осталось у республики, а 62% перешло к кипрской Modisаnna Limited и ОАО «Башкирская химия».

В 2020 году местные жители и экоактивисты Башкирии устраивали протесты против планов БСК начать разработку известняка на шихане Куштау близ Стерлитамака. Они блокировали проезд техники на место разработки. Для борьбы с демонстрациями привлекли ЧОПы и силы ОМОНа, протестующих задерживали. Глава республики Радий Хабиров заявил, что эта ситуация «дестабилизирует обстановку» в регионе, и призвал правительство и демонстрантов найти компромисс.

Путин на этом фоне обвинил акционеров БСК в выкачивании денег во Францию, Швейцарию и офшоры на Кипре и поручил проверить законность сделки по снижению доли государства в компании.

В 2020 году Генпрокуратура начала проверку отчуждения государственных акций БСК. Ведомство выявило нарушения законодательства о приватизации. В сентябре 2020-го Арбитражный суд Башкирии арестовал акции компании и запретил вносить любые изменения в реестр ее акционеров. Весной 2021 года акции БСК перешли в собственность Росимущества.

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Согласно данным за прошлый июнь, в собственности Росимущества находилось 57,44% бумаг БСК. Еще 38,28% принадлежало башкирским властям, 4,28% — другим акционерам. При этом из акций Росимущества 11,72% находилось в доверительном управлении у Регионального фонда, единственный акционер которого Башкирия.

В прошлом апреле Хабиров рассказал, что 47% акций БСК, вероятно, будет продано В октябре он заявил, что госпакет акций компании передан в доверительное управление «Русскому водороду».

«Русский водород» зарегистрирован в Москве в феврале 2021 года. Согласно данным СПАРК, гендиректор компании — глава БСК Эдуард Давыдов.

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политик, президент России

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