Аналитики назвали вакансии с одинаковым спросом и предложением

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Количество вакансий хостеса за первые три месяца текущего года в России увеличилось на 98% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом; в то же время эту профессию граждане стали искать чаще на 88%, выяснили эксперты сервиса объявлений «Авито Работа» (есть у РБК).

Соразмерный рост числа вакансий и соискательской активности также наблюдался у профессии кочегара. Так, на эту должность искали работников на 36% больше работодателей и претендовало на 32% больше соискателей.

На втором месте — менеджеры: работодатели и соискатели обращались за этой вакансией чаще на 33 и 27% соответственно. Далее идут офис-менеджеры (соответственно на 32 и 22% чаще) и переводчики (18 и 28%).

Среди перечисленных пяти профессий наблюдался и рост заработной платы. Так, за год средняя зарплата кочегара выросла на 11%, менеджера и хостеса — на 8%, офис-менеджера — на 7%, переводчика — на 1%.

Среди указанных профессий максимальная зарплата отмечается у менеджера по продажам (до 400 тыс. руб.). На втором месте — переводчики (до 150 тыс. руб.), на третьем — кочегары и хостесы (до 110 тыс. руб.), на четвертом — офис-менеджеры (80 тыс. руб.).

Только четверо из десяти россиян согласны на снижение зарплаты ради удаленной работы, показали результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. Исследование проводилось 22–29 марта. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработной платы, каждый восьмой — 10%. Получать на 15, 20 и 25% меньше готовы по 3% россиян. Не хотят отказываться от части зарплаты ради удаленной работы 37% жителей страны.

При этом чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от снижения зарплаты ради удаленки. Так, среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 30%, с доходом выше 80 тыс. руб. — 46%. За два года число россиян, согласных на снижение зарплаты ради дистанционной работы, выросло на 7 п.п.