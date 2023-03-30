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Bloomberg узнал о новой профессии «шептуна» с зарплатой выше $335 тыс.

Рынок вакансий, связанных с технологией чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, растет, причем новые должности предусматривают зарплату выше $300 тыс. в год. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет об «оперативных инженерах», которые в рамках своих обязанностей должны «уговаривать искусственный интеллект добиваться лучших результатов» и помогать компаниям обучать сотрудников использованию этих инструментов.

«Это что-то вроде шептуна для искусственного интеллекта. Вы обнаружите, что такие инженеры имеют образование в области истории, философии или английского языка, потому что это игра слов. Вы пытаетесь выразить суть или значение чего-либо в ограниченном количестве слов», — рассказал инженер-программист в компании Mudano Альберт Фелпс.

Фелпс ранее изучал историю в Университете Уорика в Великобритании и работал консультантом в Clydesdale Bank и Barclays Plc, занимаясь решением проблем, связанных с рисками и регулированием. Однако позднее он заинтересовался проведением исследований в области искусственного интеллекта.

Сейчас Фелпс занимается написанием сообщений или «подсказок» для технологии ChatGPT от компании OpenAI, которые могут в дальнейшем использовать пользователи. По его словам, обычный рабочий день включает в себя написание пяти различных подсказок и около 50 взаимодействий с ChatGPT.

Американский стартап искусственного интеллекта и общественная корпорация, основанная бывшими членами OpenAI, Anthropic разместила вакансию оперативного инженера и библиотекаря с зарплатой от $175 тыс. до $335 тыс. в год.

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Наиболее высокооплачиваемые должности зачастую достаются людям, имеющим докторскую степень в области машинного обучения или этики, или тем, кто основал компании с искусственным интеллектом, отмечает агентство.

«Это, вероятно, самый динамично развивающийся ИТ-рынок. Зарплаты начинаются от £40 тыс., но в нашей базе данных есть кандидаты, которые ищут от £200 тыс. до £300 тыс. в год. Опытные инженеры-консультанты могут назвать свою цену», — рассказал глава отдела подбора персонала для искусственного интеллекта, машинного обучения и автоматизации в Hays Марк Станден.

По словам директора по исследованиям в области машинного обучения Кембриджского университета в Кембридже Адриана Уэллера, подсказки являются основным способом взаимодействия людей с чат-ботами, и «поэтому умение хорошо в этом разбираться имеет высокую ценность».

Тем не менее он усомнился, что «это будет продолжаться еще долгое время», и призвал всех, кто заинтересован в такой работе поторопиться.

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Виктория Громова Виктория Громова
профессия зарплата искусственный интеллект
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