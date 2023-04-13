ФСБ обвинила Запад в скрытом применении новых видов кибероружия

США и страны НАТО применяют новые виды кибероружия, используя для массированных хакерских атак на Россию сетевую инфраструктуру Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России», — говорится в сообщении.

Страны Запада для «наступательных киберопераций» скрыто применяют «новые виды кибероружия», — уточнили в ФСБ.

В ежегодном отчете американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах Соединенным Штатам», который вышел 8 марта, говорилось, что в ближайшее время Россия будет представлять самую серьезную угрозу кибербезопасности США.

США ожидали, что приоритеты России в области киберопераций изменятся под влиянием конфликта на Украине, но этого не произошло, решили авторы доклада. Поэтому «Россия останется главной киберугрозой, поскольку

совершенствует и использует свои возможности шпионажа, влияния и наступательных действий», говорилось в докладе.

В январе замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что Североатлантический альянс проводит учения, где отрабатывает киберудары по российским сетям, в том числе моделирует удары по энергосистеме Москвы.



«На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры. В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы», — сказал он.



Дипломат обвинил западные страны в том, что они целенаправленно набирают специалистов для проведения кибератак на Россию.