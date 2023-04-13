«МегаФон» заявил об отсутствии прямого влияния санкций США на бизнес

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые санкции США, введенные против компании «МегаФон», не окажут «прямого существенного влияния» на ее бизнес, поскольку не распространяются на оказание услуг связи. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

«Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это, по сути, говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что считают внесение ее в санкционный список США «необоснованным и нелогичным». «Мы намерены его оспаривать», — заявили в компании.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло «МегаФон» в санкционный список 12 апреля под предлогом того, что ее владельцем является USM Group, принадлежащая на 49% бизнесмену Алишеру Усманову. Он находится под санкциями США с 2022 года.

Минфин США запретил «МегаФону» операции, связанные с корреспондентскими счетами или расчетными счетами, с оплатой и обработкой транзакций с участием определенных иностранных финансовых учреждений, а также любое списание средств со счета в бухгалтерских книгах финансового учреждения США и любые транзакции.



Однако запрет не коснулся оказания телекоммуникационных услуг, включая экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи, связанных с обменом мгновенными сообщениями, видео-конференц-связью, чатами и электронной почтой, социальными сетями, отправкой изображений, фильмами и документами, просмотром веб-страниц, ведением блогов, услугами веб-хостинга и регистрации доменных имен.