«МегаФон» заявил об отсутствии прямого влияния санкций США на бизнес

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
Кружки и секции: как получить дополнительное образование в своей школе Специальный проект, 12:49
ФСБ обвинила Запад в скрытом применении новых видов кибероружия Политика, 12:39
«Я напивался досмерти»: как актер Энтони Хопкинс победил зависимость Pro, 12:39
Twitter добавит возможность торговать криптовалютами Крипто, 12:36
«Нафтогаз» сообщил о решении суда о выплате Россией $5 млрд Политика, 12:36
Власти объяснили звуки взрывов в Калуге, Ступино и Кашире Общество, 12:34
Названы города с наибольшим ростом цен на аренду квартир Недвижимость, 12:26
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:26
«МегаФон» заявил об отсутствии прямого влияния санкций США на бизнес Бизнес, 12:25
Клуб НБА вышел в плей-офф благодаря дочери игрока Спорт, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:11
Роспотребнадзор предупредил о проснувшихся по всей России клещах Общество, 12:08
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 12:03
«Хвалите тихо»: как повысить интерес сотрудников к работе — 11 способов Pro, 12:03
Война санкций ,  
0 

«МегаФон» заявил об отсутствии прямого влияния санкций США на бизнес

«МегаФон»: новые санкции США не окажут «прямого существенного влияния» на бизнес
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые санкции США, введенные против компании «МегаФон», не окажут «прямого существенного влияния» на ее бизнес, поскольку не распространяются на оказание услуг связи. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

«Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это, по сути, говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что считают внесение ее в санкционный список США «необоснованным и нелогичным». «Мы намерены его оспаривать», — заявили в компании.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло «МегаФон» в санкционный список 12 апреля под предлогом того, что ее владельцем является USM Group, принадлежащая на 49% бизнесмену Алишеру Усманову. Он находится под санкциями США с 2022 года.

Минфин США запретил «МегаФону» операции, связанные с корреспондентскими счетами или расчетными счетами, с оплатой и обработкой транзакций с участием определенных иностранных финансовых учреждений, а также любое списание средств со счета в бухгалтерских книгах финансового учреждения США и любые транзакции.

Однако запрет не коснулся оказания телекоммуникационных услуг, включая экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи, связанных с обменом мгновенными сообщениями, видео-конференц-связью, чатами и электронной почтой, социальными сетями, отправкой изображений, фильмами и документами, просмотром веб-страниц, ведением блогов, услугами веб-хостинга и регистрации доменных имен.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
МегаФон санкции Минфин США
Материалы по теме
«МегаФон» попал в санкционный список США. Что это значит
Технологии и медиа
«МегаФон» пообещал оспорить санкции США
Бизнес
США ввели санкции против «МегаФона», «Металлоинвеста» и USM
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter